Garlasco indagato per corruzione l' ex procuratore di Pavia | I genitori di Sempio sentiti come testimoni per sette ore

Perquisite le abitazioni dei familiari del 37enne e di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. La Procura di Brescia: "I Sempio sapevano prima le domande dei pm". Il loro legale: "Cifre troppo esigue per ipotizzare corruzione".

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

Garlasco, quell'appunto scritto trovato a casa Sempio: "Venditti gip archivia x 20.30 Euro". Le accuse mosse all'ex procuratore di Pavia, indagato

Svolta a #Garlasco, indagato l'ex procuratore di #Pavia. L'accusa: 'corrotto per scagionare #Sempio' ? di Valentina Iannicelli

Garlasco, l'ex pm di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare in soli 21 giorni un altro fascicolo. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ...

Garlasco, l'ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari: i motivi e cosa rischia - it all'avvocato penalista Daniele Bocciolini che ha spiegato cosa si intende per corruzione in atti giudiziari, reato di cui è ...