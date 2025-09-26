Garlasco indagato per corruzione ex procuratore Pavia Pm | soldi per scagionare Sempio

L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 ha archiviato l’indagine su Andrea Sempio, è indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari: secondo le accuse, sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio, ora unico indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da stamattina, i carabinieri e i finanzieri hanno eseguito delle perquisizioni nelle abitazioni di Venditti e di due appartenenti alle forze dell'ordine, oltre che nelle case dei genitori e degli zii di Sempio. Nove le persone raggiunte dal decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

