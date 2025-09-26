Garlasco indagato per corruzione ex procuratore Pavia Pm | soldi per scagionare Sempio
L'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 ha archiviato l’indagine su Andrea Sempio, è indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari: secondo le accuse, sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio, ora unico indagato nella nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Da stamattina, i carabinieri e i finanzieri hanno eseguito delle perquisizioni nelle abitazioni di Venditti e di due appartenenti alle forze dell'ordine, oltre che nelle case dei genitori e degli zii di Sempio. Nove le persone raggiunte dal decreto di perquisizione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
In questa notizia si parla di: garlasco - indagato
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari
Carabinieri e finanzieri sono all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. #ANSA - X Vai su X
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Delitto Garlasco, le news in diretta: perquisizioni in casa dei Sempio e dell’ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione, oggi nuova udienza - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: si chiederà ... Scrive fanpage.it
Caso Garlasco, indagato l'ex procuratore aggiunto di Pavia - Secondo la Procura di Brescia, a Mario Venditti sarebbe "stata proposta o comunque ipotizzata la corresponsione di una somma di denaro" per scagionare Andrea Sempio ... Da ilfoglio.it