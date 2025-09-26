Garlasco indagato per corruzione ex procuratore Pavia Perquisite case parenti di Sempio

Svolta nell’inchiesta legata al delitto di Garlasco. Sarebbero in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Le verifiche, riferiscono le agenzie, riguardano anche le case dell’ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, e quelle del circuito familiare di Sempio. L’ipotesi di reato a carico di Venditti, che nel 2017 archiviò l’indagine su Andrea Sempio, sarebbe di corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Garlasco, indagato per corruzione ex procuratore Pavia. Perquisite case parenti di Sempio

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Giallo di Garlasco, arrestato Flavius Savu, condannato per il ricatto hot al santuario della Bozzole - X Vai su X

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. Perquisizioni nelle abitazioni degli zii e dei genitori di Andrea Sempio - I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito ... Da ansa.it

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari - Indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò l'indagine su Andrea Sempio. Come scrive lapresse.it