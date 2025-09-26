Garlasco | indagato Mario Venditti l’ex pm dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi Corrotto per scagionare Sempio

«Serve una perizia calligrafica per attribuire i pizzini a chicchessia». Questa la reazione dell’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, commentando la notizia dell’indagine sull’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, e del biglietto sequestrato lo scorso 14 maggio in casa dei genitori dell’amico dei Poggi, in cui si leggerebbe «Venditti gip archivia per 20-30 euro». I parenti di Sempio, spiega Lovati, «sono sereni e stanno collaborando, stanno guardando PC e telefonini e verbalizzando». E infine: «Onestamente le cifre di cui si parla nell’appunto che sarebbe stato trovato – 20 o 30 mila euro – mi sembrano una base troppo esigua per un’ipotesi corruttiva di un professionista del genere». 🔗 Leggi su Open.online