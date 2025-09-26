Garlasco | indagato Mario Venditti l’ex pm dell’inchiesta su Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara Poggi

I carabinieri e la Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni di ex investigatori e inquirenti che hanno partecipato alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Ad annunciarlo è il Tg1. Indagato sarebbe l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti. Che sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Si parla anche di un appunto a penna su un bloc notes trovato a casa dei genitori di Sempio: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. E di anomalie nelle indagini, nelle quali sarebbero stati omessi passaggi delle intercettazioni. Gli indagati sono in tutto tre. Oltre a Venditti ci sono due appartenenti alle forze dell’ordine ora in congedo che lavoravano nella sezione di polizia giudiziaria della procura di Pavia: Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. 🔗 Leggi su Open.online