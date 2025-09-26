Garlasco indagato l' ex procuratore Venditti | Soldi per scagionare Sempio La replica | Mai presi
Blitz all'alba da parte dei carabinieri a casa dei genitori di Andrea Sempio e dell'ex procuratore di Pavia, Mario Venditti, oltre che a casa degli zii dell'unico indagato della nuova indagine di Garlasco per l'omicidio di Chiara Poggi. L'operazione è coordinata dalla procura di Brescia e rientra in un'inchiesta che vede indagato Venditti per corruzione in atti giudiziari per scagionare Sempio. La guardia di Finanza, che è stata incaricata dalla procura, sta effettuando perquisizioni anche in casa dei carabinieri che a quei tempi effettuarono le indagini. " Mi ha chiamato Andrea alle 7.30, era tranquillo, non mi ha detto niente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: garlasco - indagato
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari
Tg3. . Svolta clamorosa nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione con l'accusa di aver archiviato la posizione di Andrea Sempio in cambio di denaro. Gli inviati Jari Pilati e Maria Teresa P - facebook.com Vai su Facebook
#Garlasco, l’ex procuratore Mario Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari: i motivi e cosa rischia - X Vai su X
Delitto Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia. Famiglia Poggi sconcertata dall’indagine di Brescia - Perizia calligrafica, proroga incidente probatorio e audizioni dei testimoni a Pavia. Si legge su lapresse.it
Il caso di Garlasco: 'Soldi per scagionare Sempio', indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti - La procura: 'La famiglia Sempio sapeva prima le domande dei pm'. Scrive ansa.it