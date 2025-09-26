Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti | Corrotto per scagionare Sempio Perquisite le case dei genitori e degli zii

Svolta su Garlasco. Sono in corso dalle prime luci dell?alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case dei genitori e degli zii

