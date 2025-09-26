Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti | Corrotto per scagionare Sempio I genitori sentiti in caserma guardia di finanza
Svolta su Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari
Garlasco, le accuse all'ex procuratore Venditti: "20/30mila euro per archiviare Sempio". Il pizzino e le "omesse verifiche bancarie" - Sequestrato un pizzino a casa dei genitori di Sempio: ipotizzato un pagamento a Venditti per l'archiviazione del caso nel 2017
