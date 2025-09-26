Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti | Corrotto per scagionare Sempio I genitori in caserma proroga per incidente probatorio

Ilmessaggero.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta su Garlasco.  La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari nell'inchiesta. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

garlasco indagato l ex procuratore di pavia mario venditti corrotto per scagionare sempio i genitori in caserma proroga per incidente probatorio

© Ilmessaggero.it - Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». I genitori in caserma, proroga per incidente probatorio

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Si legge su panorama.it

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti: “20/30mila euro per archiviare Sempio”. Il pizzino e le “omesse verifiche bancarie” - Sequestrato un pizzino a casa dei genitori di Sempio: ipotizzato un pagamento a Venditti per l'archiviazione del caso nel 2017 ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Indagato Ex Procuratore