Garlasco indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti | Corrotto per scagionare Sempio Blitz a casa dei genitori e degli zii di Andrea

Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi degli inquirenti è che il magistrato sia stato corrotto per scagionare Andrea Sempio nel 2017 quando l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, fu indagato e poi assolto per l’0micidio di Chiara. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, durante una perquisizione dei carabinieri della sezione Omicidi del Nucleo investigativo di Milano avvenuta lo scorso 14 maggio in via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori di Andrea Sempio, sarebbe stato trovato un appunto con su scritto: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. 🔗 Leggi su Tpi.it

