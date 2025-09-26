Garlasco indagato l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti | Corrotto per scagionare Sempio Blitz a casa dei genitori e degli zii di Andrea
Nuovo colpo di scena nel caso del delitto di Garlasco: l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato con l’accusa di corruzione in atti giudiziari. L’ipotesi degli inquirenti è che il magistrato sia stato corrotto per scagionare Andrea Sempio nel 2017 quando l’amico di Marco Poggi, fratello della vittima, fu indagato e poi assolto per l’0micidio di Chiara. Secondo quanto rivelato da La Repubblica, durante una perquisizione dei carabinieri della sezione Omicidi del Nucleo investigativo di Milano avvenuta lo scorso 14 maggio in via Canova a Garlasco, dove vivono i genitori di Andrea Sempio, sarebbe stato trovato un appunto con su scritto: “Venditti gip archivia X 20-30 euro”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: garlasco - indagato
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari
Carabinieri e finanzieri sono all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. #ANSA - X Vai su X
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, indagato l'ex procuratore. Perquisizioni a ex carabinieri - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... Scrive rainews.it
Garlasco, indagato a Brescia per corruzione l’ex procuratore di Pavia - Per la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio. Riporta quibrescia.it