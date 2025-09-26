Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia | Corrotto per scagionare Andrea SempioIl blitz a casa di zii e genitorii

Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell?alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini. 🔗 Leggi su Leggo.it

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia: «Corrotto per scagionare Andrea Sempio».Il blitz a casa di zii e genitorii

