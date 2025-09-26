Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia | Corrotto con 20-30mila euro per scagionare Sempio Convocati i i genitori di Andrea

Leggo.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell?alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini. 🔗 Leggi su Leggo.it

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti: “20/30mila euro per archiviare Sempio”. Il pizzino e le “omesse verifiche bancarie” - Sequestrato un pizzino a casa dei genitori di Sempio: ipotizzato un pagamento a Venditti per l'archiviazione del caso nel 2017 ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. panorama.it scrive

