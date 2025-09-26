Garlasco indagato l' ex procuratore di Pavia | Corrotto con 20-30mila euro per scagionare Andrea Sempio Il blitz a casa di zii e genitori
Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell?alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini.
Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi
Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso
Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari
Carabinieri e finanzieri sono all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti.
Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio
Garlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Lo riporta panorama.it
Garlasco, le accuse all’ex procuratore Venditti: “20/30mila euro per archiviare Sempio”. Il pizzino e le “omesse verifiche bancarie” - Sequestrato un pizzino a casa dei genitori di Sempio: ipotizzato un pagamento a Venditti per l'archiviazione del caso nel 2017 ... ilfattoquotidiano.it scrive