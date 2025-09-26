Garlasco indagato ex procuratore di Pavia | Per Sempio archiviazione troppo rapida ipotesi corruzione

(Adnkronos) – L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti risulta indagato per corruzione in atti giudiziari. Il fascicolo della Procura di Brescia nasce da alcuni atti di indagini dei colleghi di Pavia che stanno indagando su Andrea Sempio come possibile assassino (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il sospetto è . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

#Garlasco : PERQUISITE ABITAZIONI EX INVESTIGATORI E INQUIRENTI - Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari per l’inchiesta del 2016 su #Sempio - X Vai su X

Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Da panorama.it

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea - Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono ... Lo riporta ilmattino.it