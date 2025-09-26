Garlasco indagato ex procuratore di Pavia | Per Sempio archiviazione troppo rapida ipotesi corruzione

Webmagazine24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti risulta indagato per corruzione in atti giudiziari. Il fascicolo della Procura di Brescia nasce da alcuni atti di indagini dei colleghi di Pavia che stanno indagando su Andrea Sempio come possibile assassino (in concorso) di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Il sospetto è . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Da panorama.it

garlasco indagato ex procuratoreGarlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti: «Corrotto per scagionare Sempio». Perquisite le case di genitori e zii di Andrea - Sono in corso dalle prime luci dell’alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono ... Lo riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Indagato Ex Procuratore