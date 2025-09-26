Garlasco indagato ex procuratore di Pavia | Corrotto per scagionare Sempio | I Poggi | Sconcertante un tormentone su una ferita

Blitz degli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Milano: perquisite le case dei genitori e degli zii di Sempio. Controlli anche a Garlasco, e non solo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia: «Corrotto per scagionare Sempio» | I Poggi: «Sconcertante, un tormentone su una ferita»

In questa notizia si parla di: garlasco - indagato

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Garlasco, sulla scena del crimine un solo killer ma la Procura ha indagato Sempio per omicidio in concorso

Delitto Garlasco, ex procuratore Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari

#Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia Venditti: “corrotto per scagionare Sempio” - X Vai su X

Garlasco, da relazione Ris non emergerebbe secondo omicida. L'atto nell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, svolta shock: indagato l’ex procuratore Venditti. Sarebbe stato corrotto per scagionare Sempio - A Garlasco, il silenzio delle strade è stato rotto dal rumore secco delle perquisizioni. Secondo panorama.it

Garlasco, indagato l'ex procuratore. Perquisizioni a ex carabinieri - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... Segnala rainews.it