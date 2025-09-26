Blitz degli uomini della guardia di finanza di Brescia e Pavia, in collaborazione con i carabinieri del nucleo investigativo di Milano: perquisite le case dei genitori e degli zii di Sempio. Controlli anche a Garlasco, e non solo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia: «Corrotto per scagionare Sempio» | I due carabinieri, le omissioni: tutte le anomalie