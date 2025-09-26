Garlasco indagati anche due carabinieri | chi sono e perché coinvolti nell’inchiesta

Due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Pavia finiscono al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Si tratta dell’ex maresciallo Giuseppe Spoto e dell’ex luogotenente Silvio Sapone, entrambi legati ad Andrea Sempio. La Procura di Brescia ha disposto perquisizioni e sequestri di appunti che gettano nuova luce sui rapporti tra i tre, rimasti finora in ombra, e che oggi potrebbero assumere un rilievo decisivo nella rilettura di uno dei casi più discussi della cronaca nera italiana. Nell’inchiesta compare anche l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, indagato per corruzione in atti giudiziari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

