Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – “Sono accuse che mi fanno ridere, sono parole scritte che non vogliono dire nulla e che indicano una cifra irrisoria se penso allo stipendio di un magistrato”. Sono le parole di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, sul nuovo filone dell'inchiesta sul delitto di Garlasco che ora vede indagato per corruzione l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Delitto di Garlasco, nuova clamorosa svolta: indagato per corruzione il magistrato che scagionò Sempio Venditti, oggi in pensione, è indagato dalla Procura di Brescia per corruzione in atti giudiziari, dopo che a casa di Sempio, indagato in concorso per l'omicidio di Chiara Poggi, nel corso di una perquisizione il 14 maggio scorso, e' stato rinvenuto un biglietto che riportava: 'Venditti, gip archivia per 20-30 euro'. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco, il legale di Sempio: “Corruzione? Biglietto sull’ex procuratore Venditti fa ridere, cifra irrisoria”