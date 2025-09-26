Garlasco il legale di Sempio a Mattino Cinque | Questa indagine non riguarda il mio assistito Il pizzino? Serve una perizia calligrafica
“Questa indagine non riguarda il mio assistito. Il pizzino? Serve una perizia calligrafica per stabilire chi lo ha scritto”. Lo ha detto l'avvocato Massimo Lovati, legale di Andrea Sempio, commentando ai microfoni di Mattino Cinque la notizia relativa all'indagine a carico dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, indagato dalla Procura di Brescia con l'ipotesi di reato per corruzione in atti giudiziari. L'inchiesta per corruzione in atti giudiziari Come apprende LaPresse da fonti investigative, l'inchiesta condotta dalla procuratrice aggiunta di Brescia, Claudia Moregola, e dal procuratore capo Francesco Prete, ruota attorno al ritrovamento di un pizzino in casa dei genitori di Sempio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
