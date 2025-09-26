Garlasco il legale di Mario Venditti scrive a Nordio | Avvilente si destabilizza il sistema giudiziario
Mario Venditti indagato per corruzione nell’inchiesta sul caso Garlasco. Il suo legale scrive a Nordio denunciando rischi per il sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Garlasco, l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti indagato per corruzione: fece archiviare il fascicolo in soli 21 giorni. Andrea Sempio: «Storia assurda» - Emergono nuovi dettagli sul ruolo dell'allora procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti ora indagato per corruzione in atti giudiziari dalla Procura di Brescia per il caso ... leggo.it scrive
Garlasco: chi è Mario Venditti, l’ex procuratore che archiviò (due volte) Sempio - Il magistrato, oggi in pensione, anche in recenti uscite pubbliche ha difeso le sue scelte: "Andrea Sempio con l’omicidio di Chiara Poggi non ... Da affaritaliani.it