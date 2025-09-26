Garlasco il blitz nella casa di Sempio | cosa succede
La vicenda giudiziaria di Garlasco si arricchisce di ulteriori sviluppi, con un'operazione di vasta portata condotta dalle autorità nei giorni scorsi. Il 26 settembre, la Guardia di Finanza di Brescia e Pavia, in collaborazione con i Carabinieri del nucleo investigativo di Milano, ha eseguito una serie di perquisizioni non solo a Garlasco ma anche in diverse altre località della Lombardia. L'azione investigativa, coordinata dalla Procura di Brescia, ha coinvolto figure di primo piano come l'ex procuratore capo di Pavia, Mario Venditti, unitamente ai familiari di Andrea Sempio e due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria di Pavia.
