Garlasco | i pm soldi all' ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio Anomalie nell' in
AGI - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. È quanto scrivono i social del Tg1. Perquisizioni sono in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo fecero indagini e nella casa dei genitori di Andrea Sempio. Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio. Nel 2017 l'allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, avrebbe ricevuto una somma di denaro per non indagare e poi chiedere l'archiviazione, come avvenne, su Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, indicato all'epoca in un esposto dei legali di Alberto Stasi come possibile autore alternativo dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: garlasco - soldi
Chi è Mario Venditti, il magistrato del caso Garlasco travolto da pizzini e soldi sospetti
Garlasco, svolta nell’inchiesta: spunta un biglietto sui soldi dati al giudice che aveva scagionato Sempio
Caso Garlasco, nuove perquisizioni: indagato l’ex procuratore Venditti per corruzione in atti giudiziari. Secondo i pm di Brescia avrebbe intascato soldi per archiviare la prima indagine su Andrea Sempio
#Garlasco - X Vai su X
#ignotox Caso Garlasco, consulente famiglia Poggi: “Mi preoccupa che i nuovi esami si basino su tracce documentate nel 2007” - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, spunta un biglietto sospetto. Pm: “Soldi all’ex procuratore Venditti per archiviare Sempio” - Tra le intercettazioni omessa la frase del padre del 37enne: “Pagare quelli lì”. Si legge su ilgiorno.it
Caso Garlasco, indagato l’ex procuratore di Pavia. L’accusa dei pm: soldi per salvare Sempio. Raffica di perquisizioni - Il caso Garlasco si arricchisce di una pagina inattesa, che agita ancora di più le acque confuse di una controversa storia di cronaca giudiziaria. giustizianews24.it scrive