Garlasco | i pm soldi all' ex procuratore di Pavia per scagionare Sempio Anomalie nell' in

AGI - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. È quanto scrivono i social del Tg1. Perquisizioni sono in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo fecero indagini e nella casa dei genitori di Andrea Sempio. Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio. Nel 2017 l'allora procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, avrebbe ricevuto una somma di denaro per non indagare e poi chiedere l'archiviazione, come avvenne, su Andrea Sempio, l'amico di Marco Poggi, indicato all'epoca in un esposto dei legali di Alberto Stasi come possibile autore alternativo dell'omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Agi.it

