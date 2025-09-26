Le indagini condotte nel 2017 dalla procura di Pavia “sono state caratterizzate da una serie di anomalie “. Lo scrivono il pm di Brescia Claudia Moregola e il procuratore Francesco Prete nel decreto che ha disposto le perquisizioni dell’ex procuratore, Mario Venditti, Andrea Sempio – oggi unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura di Pavia -, i suoi genitori, una serie di parenti e i carabinieri in congedo Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. In particolare i pm bresciani, competenti per gli eventuali reati commessi dai magistrati del distretto di Corte d’Appello di Milano, evidenziano “ l’omissione ” da parte della polizia giudiziaria incaricata delle indagini della “trascrizione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali” e “alcuni contatti opachi ” di Sempio e con Sapone e Spoto, allora rispettivamente addetto e responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i pm: “Anomalie nelle indagini. Sempio fu informato delle domande prima dell’interrogatorio del 2017”