Garlasco i pm | Anomalie nelle indagini Sempio fu informato delle domande prima dell’interrogatorio del 2017

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le indagini condotte nel 2017 dalla procura di Pavia “sono state caratterizzate da una serie di anomalie “. Lo scrivono il pm di Brescia Claudia Moregola e il procuratore Francesco Prete nel decreto che ha disposto le perquisizioni dell’ex procuratore, Mario Venditti, Andrea Sempio – oggi unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura di Pavia -, i suoi genitori, una serie di parenti e i carabinieri in congedo Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. In particolare i pm bresciani, competenti per gli eventuali reati commessi dai magistrati del distretto di Corte d’Appello di Milano, evidenziano “ l’omissione ” da parte della polizia giudiziaria incaricata delle indagini della “trascrizione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali” e “alcuni contatti opachi ” di Sempio e con Sapone e Spoto, allora rispettivamente addetto e responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

garlasco i pm anomalie nelle indagini sempio fu informato delle domande prima dell8217interrogatorio del 2017

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, i pm: “Anomalie nelle indagini. Sempio fu informato delle domande prima dell’interrogatorio del 2017”

In questa notizia si parla di: garlasco - anomalie

Garlasco,Pm Brescia:"Anomalie" indagini

garlasco pm anomalie indaginiGarlasco, indagini senza fine: cosa sappiamo ad oggi - È quanto emergerebbe dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, ha depositato il 16 settembre scorso in Procura, a Pavia, nell'a ... Si legge su ansa.it

garlasco pm anomalie indaginiGarlasco, le intercettazioni omesse. La Procura: «Famiglia Sempio sapeva prima le domande dei pm» - Un bloc notes, delle archiviazioni che non tornano, dei flussi di denaro ancora da ricostruire: ci sono questi elementi, e non solo, nel fascicolo della procura ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Pm Anomalie Indagini