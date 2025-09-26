Garlasco i pm | Anomalie nelle indagini Sempio fu informato delle domande prima dell’interrogatorio del 2017
Le indagini condotte nel 2017 dalla procura di Pavia “sono state caratterizzate da una serie di anomalie “. Lo scrivono il pm di Brescia Claudia Moregola e il procuratore Francesco Prete nel decreto che ha disposto le perquisizioni dell’ex procuratore, Mario Venditti, Andrea Sempio – oggi unico indagato nel nuovo filone d’inchiesta sul caso aperto dalla Procura di Pavia -, i suoi genitori, una serie di parenti e i carabinieri in congedo Silvio Sapone e Giuseppe Spoto. In particolare i pm bresciani, competenti per gli eventuali reati commessi dai magistrati del distretto di Corte d’Appello di Milano, evidenziano “ l’omissione ” da parte della polizia giudiziaria incaricata delle indagini della “trascrizione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali” e “alcuni contatti opachi ” di Sempio e con Sapone e Spoto, allora rispettivamente addetto e responsabile della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - anomalie
Garlasco,Pm Brescia:"Anomalie" indagini
Garlasco, processo a una svolta: il mistero della lettera di minacce - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, indagini senza fine: cosa sappiamo ad oggi - È quanto emergerebbe dalla consulenza che il comandante dei Ris di Cagliari, Tenente Colonnello Andrea Berti, ha depositato il 16 settembre scorso in Procura, a Pavia, nell'a ... Si legge su ansa.it
Garlasco, le intercettazioni omesse. La Procura: «Famiglia Sempio sapeva prima le domande dei pm» - Un bloc notes, delle archiviazioni che non tornano, dei flussi di denaro ancora da ricostruire: ci sono questi elementi, e non solo, nel fascicolo della procura ... Segnala msn.com