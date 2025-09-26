garlasco i genitori di sempio sentiti per ore spuntano le intercettazioni mai trascritte

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, si arricchisce di un nuovo, inquietante capitolo che getta ombre sull’integrità del sistema giudiziario. L’attenzione si è recentemente focalizzata su Mario Venditti, ex procuratore aggiunto di Pavia, ora indagato per corruzione in atti giudiziari. L’accusa è di aver presumibilmente facilitato l’archiviazione di un’indagine su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, in cambio di una somma stimata tra i 20.000 e i 30.000 euro. Sempio, che era stato indagato in precedenza per il medesimo omicidio, è ora tornato al centro dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

