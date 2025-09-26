Garlasco i genitori di Sempio lasciano la caserma dopo 7 ore Indagato ex procuratore | Corrotto per scagionare Andrea| Il blitz
Perquisite le case dei genitori e degli zii di Sempio. Controlli anche a Garlasco, e non solo. La gip di Pavia concede una proroga di 70 giorni per concludere l'incidente probatorio relativo alla nuova indagine. Prossima udienza il 18 dicembre. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: garlasco - genitori
Garlasco, i genitori di Sempio rompono il silenzio
“Cos’hanno fatto a nostro figlio”. Garlasco, parlano i genitori di Andrea Sempio
Garlasco, genitori di Sempio: “Con i Poggi ci abbracciamo e ci facciamo forza, ma gli altri si spostano”
Garlasco, il legale della famiglia Poggi: «I genitori di Chiara sono sconcertati, siamo al paradosso» VIDEO - facebook.com Vai su Facebook
+++Garlasco, perquisizioni a casa dell’ex pm Venditti e dei genitori di Sempio+++ Questa mattina i carabinieri e la guardia di finanza hanno effettuato una serie di perquisizioni nelle abitazioni dell’ex procuratore Mario Venditti e di alcuni investigatori che lavor - X Vai su X
Garlasco, perquisite le case dei genitori di Andrea Sempio, degli zii e dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti che sarebbe stato corrotto per scagionarlo - L’indagine nasce dal ritrovamento di un appunto a casa dei genitori di Sempio durante le perquisizioni dello scorso maggio. Lo riporta vanityfair.it
Caso Garlasco: terminata perquisizione a casa genitori Sempio - 30 la perquisizione di carabinieri e guardia di finanza a casa dei genitori di ... Da iltempo.it