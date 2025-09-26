Garlasco i genitori di Andrea Sempio convocati in caserma dopo il blitz a casa

All’alba di oggi Garlasco è tornata al centro di un’inchiesta che riapre vecchie ferite mai del tutto rimarginate. Carabinieri e Guardia di finanza, coordinati dalla procura di Brescia, hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni nelle abitazioni di figure che in passato ebbero un ruolo cruciale nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. L’operazione, scattata contemporaneamente in più province, ha interessato case private e uffici, con l’obiettivo di acquisire documenti e materiali ritenuti utili a far luce su presunte irregolarità nella gestione del fascicolo giudiziario. >> “Cosa hanno sequestrato a casa Sempio”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it