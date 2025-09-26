Garlasco i buchi neri nelle prime indagini Le intercettazioni ignorate i Sempio che sapevano già le domande E la fretta dietro il caso chiuso in 21 giorni

Un pizzino con tre parole e due numeri, un flusso di denaro non proprio in linea con le abitudini della famiglia Sempio. Poi una serie di intercettazioni o trascritte a pezzi o per niente. Casi avvenuti per distrazione o – come ipotizza la procura di Brescia – con dolo. Parte da questi tre elementi l’indagine parallela alla clamorosa riapertura del giallo di Garlasco, in cui l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti risulta indagato per corruzione in atti giudiziari. Secondo la ricostruzione dei magistrati competenti, l’attuale presidente del casinò di Campione sarebbe stato pagato dalla famiglia di Andrea Sempio per insabbiare alcuni elementi e garantire l’archiviazione dell’accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Open.online

A Lo Stato delle Cose si ritorna sul delitto di Garlasco: al centro le chiamate di Sempio a casa Poggi e l’ombra dei tabulati mai acquisiti del fratello di Chiara. Giletti va dritto al punto: 18 anni dopo, troppi buchi neri e una verità che ancora non torna - facebook.com Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, a settembre le prime “verità”. E il dubbio: “Riesumeranno Chiara Poggi?” - Garlasco (Pavia) – Il primo esito atteso in Procura è quello della consulenza del Ris di Cagliari, per una nuova ricostruzione della scena del crimine. Da ilgiorno.it

