Garlasco gli indizi contro l’ex procuratore di Pavia | I Sempio sapevano domande prima dell’interrogatorio

Emergono nuovi dettagli sull’indagine, legata al delitto di Garlasco, che vede l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo la procura di Brescia, infatti, le “indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l’omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali”. Sarebbero emersi “alcuni contatti opachi” con personale della sezione di pg, “e la breve durata dell’interrogatorio di Andrea Sempio” lascia trasparire “la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri”. 🔗 Leggi su Tpi.it

