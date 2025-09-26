Garlasco gli indizi contro l’ex procuratore di Pavia | I Sempio sapevano domande prima dell’interrogatorio
Emergono nuovi dettagli sull’indagine, legata al delitto di Garlasco, che vede l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti accusato di corruzione in atti giudiziari. Secondo la procura di Brescia, infatti, le “indagini condotte nel 2017 a carico di Andrea Sempio sono state caratterizzate da una serie di anomalie, tra cui l’omissione, da parte della pg incaricata delle indagini della trasmissione di alcuni passaggi rilevanti delle intercettazioni ambientali”. Sarebbero emersi “alcuni contatti opachi” con personale della sezione di pg, “e la breve durata dell’interrogatorio di Andrea Sempio” lascia trasparire “la verosimile conoscenza anticipata da parte dei membri della famiglia Sempio dei temi su cui sarebbero stati sentiti dai pubblici ministeri”. 🔗 Leggi su Tpi.it
In questa notizia si parla di: garlasco - indizi
I falsi indizi su Garlasco, un castello di carte che non cambia il finale
Garlasco e l'impianto accusatorio contro Sempio. Cavallaro: indizi già dalle prime ore, ma ignorati | VIDEO
Garlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio"
Garlasco, tutti gli indizi contro Venditti: "I Sempio sapevano domande prima dell'interrogatorio" https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/09/26/news/procuratore_venditti_garlasco_sempio_indizi-424871831/?ref=twhl… - X Vai su X
Incidente probatorio a Milano, spuntano nuovi indizi a distanza di 18 anni. Si valuta ora la loro utilità #Garlasco - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, spuntano "testimoni oculari del fatto". Bomba sulle indagini - La difesa di Alberto Stasi lo aveva detto chiaramente che dopo la pausa estiva l'inchiesta che riaperto il caso di Garlasco sarebbe entrata nel vivo con novità importanti. Da iltempo.it
Delitto di Garlasco/ Lovati: “Errori prima indagine aprono a revisione, contro Sempio non hanno nulla” - Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, è stato intervistato ieri sera da Lombardia Nera, talk di Telelombardia, per parlare del delitto di Garlasco. Lo riporta ilsussidiario.net