Garlasco fuori l’impronta 33 | incidente probatorio rinviato al 18 dicembre e un pizzino mina la Procura

È stata una giornata che ha condensato in poche ore l’intera complessità del caso Garlasco, tra aule giudiziarie affollate, dichiarazioni incrociate e nuove piste investigative. La vicenda che dal 2007 tiene l’Italia con il fiato sospeso continua a produrre colpi di scena: la gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, ha escluso l’ormai celebre “impronta 33” dall’incidente probatorio, mentre a Brescia prende forma un’indagine parallela che scuote dalle fondamenta la credibilità di chi aveva gestito le prime fasi del procedimento. L’impronta 33 resta fuori. L ’impronta 33, da tempo al centro delle battaglie processuali, non entrerà nell’incidente probatorio. 🔗 Leggi su Panorama.it

