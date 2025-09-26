Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – ''I genitori di Chiara sono sconcertati da quello che leggono, è una ferita che non si rimargina mai' '. Francesco Compagna, legale di Marco Poggi (fratello della vittima) ha risposto così a chi gli chiede quale è stato il commento di papà Giuseppe e mamma Rita Preda alle nuove perquisizioni sull' omicidio della figlia Chiara, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia in via Pascoli a Garlasco. ''Oggi eravamo qui per ragionare e chiedere che si faccia un incidente probatorio sull'impronta 33'' h a detto prima di entrare in Procura a Pavia dove si discute della nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, amico di Marco Poggi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Garlasco e le nuove perquisizioni, la reazione della famiglia Poggi: “Sono sconcertati, tormentone infinito su una ferita aperta”