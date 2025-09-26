Garlasco cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Tribunale a Pavia oggi 26 settembre si terrà una nuova udienza sul delitto di Garlasco. Davanti al giudice per le indagini preliminari verrà chiesta la proroga dell'incidente probatorio perché i periti hanno bisogno di altro tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: garlasco - cosa

Delitto di Garlasco, tutti gli alibi a confronto. Da Stasi a Sempio, alle gemelle Cappa: cosa hanno detto e fatto indagati e testimoni

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Delitto di Garlasco, non c'è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue. Cosa resta ancora da analizzare

garlasco cosa succeder224 nuovaGarlasco, cosa succederà nella nuova udienza di oggi e perché verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio - Davanti al giudice per le indagini preliminari verrà chiesta la proroga dell’incidente probatorio perché i ... Si legge su fanpage.it

garlasco cosa succeder224 nuovaGarlasco, una nuova impronta può stravolgere il delitto di Chiara Poggi. Cosa spunta a Quarto Grado - C’è una presunta nuova impronta al centro delle indagini sul delitto di Garlasco. iltempo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Garlasco Cosa Succeder224 Nuova