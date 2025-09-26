Garlasco chi è l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti e cosa ha detto su Andrea Sempio durante le indagini
L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione nel caso Garlasco: nuove perquisizioni anche in casa dei genitori di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore
Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”
Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”
Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»
Svolta sul caso Garlasco: sarebbero in corso, dall’alba, perquisizioni di Carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori ed inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Sotto la lente le abitazioni dell’ex procuratore di - facebook.com Vai su Facebook
Carabinieri e finanzieri sono all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio, coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha indagato per corruzione in atti giudiziari l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti. #ANSA - X Vai su X
Garlasco, indagato l'ex procuratore. Perquisizioni a ex carabinieri - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... Scrive rainews.it
Garlasco, colpo di scena nell’inchiesta: perquisizioni all’alba e indagato l’ex procuratore Venditti - Delitto di Garlasco: blitz all’alba nelle case dei Sempio e dell’ex procuratore Venditti. Secondo notizie.it