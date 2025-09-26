Garlasco chi è l' ex procuratore di Pavia Mario Venditti e cosa ha detto su Andrea Sempio durante le indagini

Notizie.virgilio.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti è indagato per corruzione nel caso Garlasco: nuove perquisizioni anche in casa dei genitori di Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco chi 232 l ex procuratore di pavia mario venditti e cosa ha detto su andrea sempio durante le indagini

© Notizie.virgilio.it - Garlasco, chi è l'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e cosa ha detto su Andrea Sempio durante le indagini

In questa notizia si parla di: garlasco - procuratore

Su Garlasco interviene il procuratore di Pavia Napoleone: “Da consulenti e opinionisti solo confusione”

Caso Garlasco, stop del procuratore: “Su attività pm solo congetture che creano confusione”

Pavia, la nota del Procuratore sul Caso Garlasco: «Troppe speculazioni, parli solo chi indaga»

garlasco 232 ex procuratoreGarlasco, indagato l'ex procuratore. Perquisizioni a ex carabinieri - La guardia di finanza e i carabinieri stanno prelevando materiali e documenti a casa dell’ex procuratore di Pavia Mario Vendit ... Scrive rainews.it

Garlasco, colpo di scena nell’inchiesta: perquisizioni all’alba e indagato l’ex procuratore Venditti - Delitto di Garlasco: blitz all’alba nelle case dei Sempio e dell’ex procuratore Venditti. Secondo notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Garlasco 232 Ex Procuratore