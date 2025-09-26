Garlasco blitz nella casa di Sempio | Perquisizioni a tappeto Tutti i coinvolti

Un nuovo capitolo si apre nell’inchiesta legata al delitto di Garlasco. Venerdì 26 settembre la guardia di finanza di Brescia e Pavia, insieme ai carabinieri del nucleo investigativo di Milano, ha dato il via a una serie di perquisizioni a Garlasco e in altre località. Coinvolte le abitazioni dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, dei genitori di Andrea Sempio, degli zii del 37enne e di due ex carabinieri della sezione di polizia giudiziaria pavese, oggi in congedo. L’accusa a carico di Mario Venditti. L’operazione è coordinata dalla procura di Brescia, competente per i reati commessi da magistrati di Pavia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

