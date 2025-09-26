Garlasco blitz dei carabinieri nella casa dei familiari di Sempio Indagato l' ex procuratore di Pavia
Terremoto nell'inchiesta sul giallo di Garlasco: da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni di genitori e zii di Andrea Sempio, da alcuni mesi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 e per cui è già stato condannato in via definitiva il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. A darne notizia i social del Tg 1. Perquisizioni in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo svolsero le indagini. Sempre secondo il Tg diretto da rn Marco Chiocci risulta indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: garlasco - blitz
Garlasco, blitz carabinieri e Finanza: perquisite abitazioni ex investigatori e inquirenti. L'anticipazione del Tg1
“Stanno cercando lì”. Garlasco, svolta vicina: blitz all’alba di carabinieri e guardia di finanza
Garlasco, Tg1: «Blitz in corso, perquisite le abitazioni di ex investigatori e inquirenti». La nuova udienza e le impronte da analizzare
Garlasco, blitz nella casa dei genitori di Sempio: perquisito anche l'ex procuratore di Pavia Venditti - X Vai su X
Svolta #Garlasco, blitz all'alba di Carabinieri e Guardia di Finanza: irruzione nelle abitazioni di Mario Venditti, ex procuratore Capo di Pavia che nel 2017 aveva archiviato l'inchiesta su Andrea Sempio - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, blitz nella casa dei genitori di Sempio. Indagato l'ex procuratore di Pavia Venditti - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul de ... Si legge su msn.com
Garlasco, blitz all'alba a casa di Sempio. Indagato l'ex procuratore: "Corrotto per scagionarlo" - Perquisite le case dei genitori e degli zii del 37enne indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Secondo msn.com