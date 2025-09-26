Garlasco blitz dei carabinieri nella casa dei familiari di Sempio Indagato l' ex procuratore di Pavia

Terremoto nell'inchiesta sul giallo di Garlasco: da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni di genitori e zii di Andrea Sempio, da alcuni mesi indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007 e per cui è già stato condannato in via definitiva il fidanzato della ragazza, Alberto Stasi. A darne notizia i social del Tg 1. Perquisizioni in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo svolsero le indagini. Sempre secondo il Tg diretto da rn Marco Chiocci risulta indagato Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, che nel 2017 archiviò una prima indagine su Sempio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

