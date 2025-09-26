Garlasco Andrea Sempio e l' intercettazione sui soldi mentre Mario Venditti dice mai preso nulla da nessuno

Caso Garlasco, perquisizioni e intercettazioni: l'ex procuratore Venditti indagato per corruzione. Mistero sul biglietto trovato in casa Sempio. Garlasco, Andrea Sempio e l'intercettazione sui soldi mentre Mario Venditti dice "mai preso nulla da nessuno"

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

Garlasco: La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. Perquisizioni in casa sua e di genitori e familiari di Andrea Sempio

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia: «Mario Venditti corrotto per scagionare Sempio» Perquisite le case di genitori e zii di Andrea

Garlasco, interviene la mamma di Andrea Sempio: "Non conosciamo l'ex pm, ennesima accusa vergognosa" La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è intervenuta in diretta a Quarto Grado in merito a un'intercettazione in auto di una conversazione tra lei

Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre: "Gli ho portato i soldi" C'è un'intercettazione, che risale al 2017, in cui Andrea Sempio e il padre parlano di soldi consegnati a qualcuno: parole che, alla luce dell'indagine della procura di Brescia che ha iscritto nel reg