Garlasco Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l' interrogatorio | Ne abbiamo cannata una

L'intercettazione di Andrea Sempio e del padre dopo l'interrogatorio su Garlasco potrebbe acquistare nuovo valore dopo le indagini su Mario Venditti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

garlasco andrea sempio padreGarlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre: “Gli ho portato i soldi” - C’è un’intercettazione, che risale al 2017, in cui Andrea Sempio e il padre parlano di soldi consegnati a qualcuno: parole che, alla luce dell’indagine della procura di Brescia che ha iscritto nel reg ... Lo riporta tpi.it

garlasco andrea sempio padreGarlasco, l’intercettazione del padre di Andrea Sempio: “Quei signori lì vanno pagati” - Tra le intercettazioni non trascritte nel 2017 e che dimostrerebbero la corruzione dell’allora procuratore di Pavia Mario Venditti ce ne sarebbe una in cui il padre di Andrea Sempio afferma di “pagare ... Da tpi.it

