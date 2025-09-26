Garlasco Andrea Sempio e il padre Giuseppe intercettati dopo l' interrogatorio | Ne abbiamo cannata una

L'intercettazione di Andrea Sempio e del padre dopo l'interrogatorio su Garlasco potrebbe acquistare nuovo valore dopo le indagini su Mario Venditti.

Andrea Sempio e il delitto di Garlasco, i due volti della verità: perché è accusato e cosa lo scagiona

Le luci su Garlasco (e le ombre). La nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio ha ancora poche certezze, intanto sul Web interviene il Garante della privacy contro il mercato nero

Garlasco, l’annuncio su Andrea Sempio: “Quell’impronta non è sua”

+++ Garlasco: La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per corruzione in atti giudiziari. Perquisizioni in casa sua e di genitori e familiari di Andrea Sempio +++ #chilhavisto?

Delitto di Garlasco, il faccia a faccia tra Gianluca Zanella e l'avvocato Angela Taccia sullo scontrino presentato da Andrea Sempio come alibi: sulla sit nessuna richiesta formale...

Garlasco, le intercettazioni di Andrea Sempio con il padre: "Gli ho portato i soldi" - C'è un'intercettazione, che risale al 2017, in cui Andrea Sempio e il padre parlano di soldi consegnati a qualcuno: parole che, alla luce dell'indagine della procura di Brescia che ha iscritto nel reg ...

Garlasco, l'intercettazione del padre di Andrea Sempio: "Quei signori lì vanno pagati" - Tra le intercettazioni non trascritte nel 2017 e che dimostrerebbero la corruzione dell'allora procuratore di Pavia Mario Venditti ce ne sarebbe una in cui il padre di Andrea Sempio afferma di "pagare ...