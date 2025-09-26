Garlasco | anche a Genova perquisizioni sull' ex procuratore di Pavia indagato

Perquisizioni sono state effettuate questa mattina in uno dei domicili di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia, a Sori, in provincia di Genova. L’operazione rientra nell’ambito dell’indagine della procura di Brescia, che vede Venditti indagato per corruzione in atti giudiziari.Il fascicolo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Clamorosa svolta nel caso di #Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario #Venditti per corruzione in atti giudiziari. Il magistrato, oggi in pensione, avrebbe ricevuto del denaro per scagionare A

Delitto Garlasco, le news in diretta: perquisizioni in casa dei Sempio e dell’ex pm di Pavia Venditti indagato per corruzione, oggi nuova udienza - Oggi, venerdì 26 settembre, nuova udienza nell'ambito del nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco, in cui venne uccisa Chiara Poggi: si chiederà ... Riporta fanpage.it

Garlasco, indagato l'ex procuratore di Pavia. Perquisizioni nelle abitazioni degli zii e dei genitori di Andrea Sempio - I Carabinieri e i finanzieri all'opera da stamani a Garlasco nelle abitazioni della famiglia Sempio sono coordinati dalla Procura della Repubblica di Brescia, che ha emesso i provvedimenti nell'ambito ... Secondo ansa.it