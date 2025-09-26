Garlasco a casa di ex inquirenti e dei genitori di Sempio

AGI - Svolta su Garlasco, in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni di carabinieri e Guardia di Finanza nelle abitazioni di ex investigatori e inquirenti che parteciparono alle indagini sul delitto di Chiara Poggi. È quanto scrivono i social del Tg1. Perquisizioni sono in corso anche nelle abitazioni di alcuni ex carabinieri che a suo tempo fecero indagini e nella casa dei genitori di Andrea Sempio. Sarebbe di corruzione in atti giudiziari l'ipotesi di reato a carico di Mario Venditti, ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò l'indagine su Sempio. Da questa mattina Carabinieri e uomini della Guardia di Finanza stanno perquisendo le abitazioni dell'ex procuratore oltre che quelle del circuito familiare di Sempio. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Garlasco, a casa di ex inquirenti e dei genitori di Sempio

