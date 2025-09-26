Garden of the Gods in Colorado il Giardino degli Dei è gratuito

Denver, 26 set. (askanews) - Qui si andava a caccia di mammut e, 15 mila anni fa, chi abitava da queste parti è stato il primo fortunato turista del Giardino degli Dei con i suoi panorami mozzafiato: il Colorado vanta infatti una delle geologie più diversificate. Il popolo della Roccia Rossa, i Nuu-ciu (o Ute) ha una forte presenza nel luogo: hanno sempre considerato questa regione casa e ne sono gli abitanti originari. Ma anche altri nativi americani hanno legami con il parco. Siamo al Garden of the Gods Visitor & Nature Center, una delle mete consigliate da Brand Usa, Visit Colorado e Visit Colorado Springs. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

