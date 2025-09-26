' Games in concert' al PalaCatania

Il 20 dicembre, a pochi giorni dal Natale, arriva al PalaCatania un evento magico che unisce generazioni, emozioni e grande musica! GAMES IN CONCERT. Dopo aver incantato il mondo da Las Vegas a Londra, da New York a Shanghai, il concerto che ha fatto la storia sbarca finalmente in Italia e lo fa. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it