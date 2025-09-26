Galliani sul nuovo stadio | Abbattere San Siro non è un’eresia l’eresia è…

Adriano Galliani, ex volto storico della dirigenza del Milan e oggi ancora una delle voci più ascoltate nel panorama calcistico italiano, è tornato a parlare di San Siro e del futuro degli stadi a Milano. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Galliani ha sottolineato con fermezza come una metropoli internazionale come il capoluogo lombardo non possa restare senza un impianto moderno e competitivo. Per Galliani la location non lascia spazio a dubbi: “ Una città come Milano non può non avere un grande stadio, in linea con i tempi. E il luogo non può che essere San Siro, ben servito da metro, strade e autostrade, dove i tifosi del Milan sono abituati ad andare da 100 anni e quelli dell’Inter da 80 “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it