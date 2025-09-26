Galliani su Allegri | Ci ho visto bene… Quando era al Cagliari gli ripetevo …

Adriano Galliani, storico dirigente rossonero, ha parlato di Massimiliano Allegri, da poco ritornato sulla panchina del Milan, nel corso di un'intervista per 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Galliani alla Gazzetta: «Allegri grande allenatore» - Galliani, storico AD del Milan e vicino al ritorno in rossonero, ha approvato la scelta di Massimiliano Allegri: le sue dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Adriano Galliani, storico ... Si legge su milannews24.com

Galliani: “Su Allegri ci ho visto bene. Scudetto? Può farcela. Modric ricorda Pirlo”. Sul futuro - Adriano Galliani, ex dirigente del Milan che potrebbe tornare in rossonero, ha parlato in una lunga intervista del suo addio al Monza. msn.com scrive

