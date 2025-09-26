Galliani | Monza? Non mi vedo in un club che non sia di Berlusconi Promozione in A meglio della Champions col Milan E sul futuro…

Galliani: «Monza? Non mi vedo in un club che non sia di Berlusconi. Promozione in A meglio della Champions col Milan. E sul futuro.». Parla il dirigente In una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport Adriano Galliani racconta il suo distacco dal Monza: Fininvest ha ceduto l’80% del club brianzolo al fondo americano Beckett . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

La triste uscita di scena di Galliani dal Monza senza i soldi di Berlusconi

TS – Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l’ex pupillo di Galliani a Monza

Galliani tra Monza e Milan: “Tare e Allegri coppia giusta, non hanno bisogno di me”

galliani monza vedo clubGalliani: "Il Monza in A un’impresa da Champions! Non mi vedo in un club che non sia di Berlusconi" - Il dirigente lascia la squadra brianzola: "Il mio mezzo secolo in bianco- Riporta gazzetta.it

galliani monza vedo clubUn altro club passa a un fondo straniero: si chiude così la holding della famiglia Berlusconi iniziata nel 2018. Il Monza è americano, Galliani se ne va - Il Monza diventa americano e perde anche Adriano Galliani che ha declinato l’offerta di diventare presidente. Si legge su ilrestodelcarlino.it

