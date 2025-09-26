Galliani | Il Monza in A un’impresa da Champions! Non mi vedo in un club che non sia di Berlusconi
Il dirigente lascia la squadra brianzola: "Il mio mezzo secolo in bianco-rosso-nero. La decisione di acquistare il Monza nacque a tavola, in pochi minuti.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La triste uscita di scena di Galliani dal Monza senza i soldi di Berlusconi
TS – Modesto alla Juventus, Comolli ha preso il direttore tecnico! Chi è l’ex pupillo di Galliani a Monza
Galliani tra Monza e Milan: “Tare e Allegri coppia giusta, non hanno bisogno di me”
Oggi il giorno del closing, il Monza è ufficialmente di proprietà americana. Niente presidenza per Adriano Galliani, che ha rifiutato la proposta: dopo 7 anni, finisce l'era Fininvest.
Galliani lascia il Monza, non sarà presidente del club: "Scelta difficile per lasciare libertà alla nuova proprietà"
Galliani: "Il Monza in A un'impresa da Champions! Non mi vedo in un club che non sia di Berlusconi" - Il dirigente lascia la squadra brianzola: "Il mio mezzo secolo in bianco-
Galliani non sarà presidente del Monza: tutte le strade portano al Milan, che ruolo ricoprirebbe - Dopo la cessione da parte della famiglia Berlusconi agli americani, l'ex ad potrebbe tornare nuovamente in rossonero