Galli | All’Inter in porta non serve un ribaltone non capisco perché Sommer sia in discussione Sull’alternanza dico questo

Internews24.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le parole di Giovanni Galli, ex portiere, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Il tema dei portieri in Serie A è tornato di attualità, con diversi club impegnati a bilanciare le scelte tra titolari affermati e alternative di qualità. A parlarne è stato Giovanni Galli, ex portiere di livello internazionale e oggi opinionista, che sulle colonne de La Gazzetta dello Sport ha analizzato i casi più discussi. Il focus non poteva non toccare l’ Inter, dove Yann Sommer, 36 anni, rimane un punto fermo tra i pali nonostante l’inserimento progressivo di Josep Martinez, arrivato dal Genoa. 🔗 Leggi su Internews24.com

galli all8217inter in porta non serve un ribaltone non capisco perch233 sommer sia in discussione sull8217alternanza dico questo

© Internews24.com - Galli: «All’Inter in porta non serve un ribaltone, non capisco perché Sommer sia in discussione. Sull’alternanza dico questo»

In questa notizia si parla di: galli - inter

Galli sul mercato dell’Inter: «Leoni è un giocatore di grande prospettiva, Comuzzo anche. Si può anche andare sui giovani, ma…»

Galli tra le trattative dell’Inter: «Leoni è un giocatore di grande prospettiva, Comuzzo anche. Si può anche andare sui giovani, ma…»

Beppe Galli non ha dubbi: «Serie A a caccia di esperienza, ma l’Inter con Chivu ha fatto una scommessa»

galli all8217inter porta serveGalli: “Inter e Napoli, in porta non serve un ribaltone. Sommer e Meret…” - Il pensiero dell'ex portiere a proposito delle dinamiche che si stanno innescando negli spogliatoi di Chivu e Conte ... Si legge su msn.com

Giovanni Galli: "Ieri la Fiorentina ha guardato giocare il Bologna. Serve fare qualche riflessione" - Durante la presentazione del Memorial Niccolò Galli, Giovanni Galli ha parlato dell'edizione di quest'anno e delle novità che porta: "L'orgoglio è la storia di questi 23 anni, con tanti ragazzi che ci ... Segnala tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Galli All8217inter Porta Serve