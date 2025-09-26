Gabriella Golia denuncia | Io e mio marito siamo stati derubati È vergognoso sono sconvolta

Disavventura per Gabriella Golia. La conduttrice e il marito sono stati derubati. Erano sul Frecciarossa Napoli - Milano. Il furto sarebbe avvenuto all'altezza di Roma. Attualmente, Golia è in questura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gabriella Golia: “Vi racconto la Mediaset degli anni ‘80 e quel backstage con Gene Gnocchi. I reality? Troppi, hanno stufato”

Gabriella Golia e la mamma morta: «Non sono stata brava durante la malattia. Il mio rifugio è la fede, ma mio figlio non è d'accordo»

Gabriella Golia e il dolore per la morte della madre: “Non sono stata brava ad assisterla durante la malattia”

