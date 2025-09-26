Gabriele Parpiglia ha voluto raccontare in un libro, dal titolo ‘ Verità, lacrime e like ‘, la fine della relazione dei Ferragnez. Non si tratta però di mero gossip ma di una attenta analisi, con aneddoti e resoconti dettagliati, di quella che il giornalista definisce come una ‘bolla mediatica che è implosa’. Vediamo insieme cosa ci ha rivelato sulla fine del loro amore e su cosa pensa della coppia più virale sui social. Intervista a Gabriele Parpiglia: vi presento ‘Verità, lacrime e like – Ferragnez, la fine del mito’. ‘ Verità, lacrime e like – Ferragnez, la fine del mito ‘, uscito il 16 settembre 2025 e disponibile su Amazon, racconta come è cambiato il mondo degli influencer prima e dopo Chiara Ferragni e il caso scoppiato del pandoro-gate. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Gabriele Parpiglia presenta ‘Verità, lacrime e like’: “La bolla mediatica dei Ferragnez è implosa. Il loro obiettivo era fare hype” | Intervista