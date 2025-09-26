Gabriele Corsi nuovo conduttore di Sanremo Giovani? L’indiscrezione

Ildifforme.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo il giornalista Massimo Galanto, la Rai starebbe valutando di affidare un progetto di eccezione a Gabriele Corsi. Secondo un'indiscrezione pubblicata su X dall'esperto di informazione, Corsi potrebbe essere il conduttore di Sanremo Giovani. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

gabriele corsi nuovo conduttore di sanremo giovani l8217indiscrezione

© Ildifforme.it - Gabriele Corsi nuovo conduttore di Sanremo Giovani? L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: gabriele - corsi

Domenica In nel caos: Gabriele Corsi in bilico, Mara Venier verso Mediaset. Cosa sta combinando la Rai?

Domenica In, Gabriele Corsi contro Mara Venier: il gesto social che non lascia spazio a dubbi

DOMENICA IN: GABRIELE CORSI ROMPE IL SILENZIO. RAI LO VORREBBE A REAZIONE A CATENA

gabriele corsi nuovo conduttoreAlla conduzione di Sanremo Giovani potrebbe arrivare Gabriele Corsi, con un ruolo anche al prossimo Festival - Nei mesi scorsi, alla presentazione dei palinsesti, si era parlato di una nuova stagione con Gabriele Corsi al suo fianco. Riporta novella2000.it

Il caso “Gabriele Corsi” a Domenica In: Mara Venier racconta la sua versione - Mara Venier all'Ansa spiega che cosa sarebbe successo con Gabriele Corsi e come sarebbe arrivato l'addio del conduttore a Domenica In ... Scrive ultimenotizieflash.com

Cerca Video su questo argomento: Gabriele Corsi Nuovo Conduttore