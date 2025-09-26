Finisce la stagione e si volta pagina. Lo sguardo adesso va alla spiaggia che verrà. Si è tenuto nei giorni scorsi sera al Mississippi il primo incontro tra il Comune, gli operatori delle attività balneari e della ristorazione presenti sulle aree demaniali sul nuovo ‘ Piano spiaggia ’ per Gabicce Mare. Ha così preso il via un percorso che l’amministrazione comunale vuole condurre con la partecipazione e la collaborazione dei titolari delle attività e che dovrebbe giungere al traguardo tra circa un anno e mezzo, andando ad aggiornare l’attuale strumento di pianificazione risalente agli anni ’90 e aggiornato nel 2004. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Gabicce Mare progetta il futuro. Primi passi per il Piano spiaggia. Un obiettivo: il maxi parco giochi