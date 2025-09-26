Fusignano messa in sicurezza delle scuole e delle strade

Le priorità degli investimenti sono la scuola, sia per quanto riguarda la sicurezza che per il fronte del risparmio energetico, e la sicurezza stradale, che si declina nella mobilità sostenibile e la messa in sicurezza per gli utenti deboli: pedoni e biciclette. E' quanto emerge dal dibattito che si è tenuto martedì sera in seno al consiglio comunale di Fusignano che è stato chiamato ad approvare una variazione di bilancio di previsione per il triennio 2025-2027, con relativo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici, cioè il Documento Unico di Programmazione. Il Comune di Fusignano si è candidato con tre progetti a un bando del Ministero dell'Interno per la concessione di contributi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

In questa notizia si parla di: fusignano - messa

